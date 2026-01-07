ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԹՈՒՐՔԻԱՄՇԱԿՈՒՅԹՀՈԴՎԱԾԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
ԱՄՆ սենատորը Գրեհեմ. Կուբայի «օրերը հաշված են»
ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը զգուշացրել է Կուբային Վենեսուելայի ոճով ռազմական գործողություններից, այն բանից հետո, երբ Կարիբյան ավազանի սոցիալիստական ​​երկիրը սուգ հայտարարեց ԱՄՆ միջամտության ընթացքում զոհված մարտիկների համար։
Լիբանանի նախագահը հայտարարել է, որ Իսրայելի հարձակումները Լիբանանի վրա «լուրջ հարցեր են առաջացնում»
Թուրքերենի համաշխարհային օր. Ինչո՞ւ է դեկտեմբերի 15-ի այս ճանաչումը կենսականորեն կարևոր
Հինգ արհեստական ​​բանականության փոփոխություններ, որոնք ամեն ինչ փոխեցին մեզ համար 2025 թվականին
Սալահի շնորհիվ Եգիպտոսի հավաքականը հասավ մինչև Աֆրիկայի Ազգերի գավաթի քառորդ եզրափակիչ
Սալահը հայտարարեց, որ Եգիպտոսը Աշխարհի առաջնությունը հաղթելու ֆավորիտների շարքում չէ։ Որոշ մեկնաբաններ ենթադրում են, որ այս հայտարարությունը նախատեսված էր խաղացողների վրա ճնշումը մեղմելու համար։
Բելուջիստանում ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի հարձակումների հետևանքով մահացել է2 մարդ
Վերջին հարձակումները տեղի են ունեցել Խայբեր-Պախտունխվա նահանգում չորս ոստիկանի սպանությունից մեկ օր անց։
Եվրոպայի որոշ հատվածներում ուժեղ ցրտի ալիքը խաթարում է երթևեկությունը
Նիդեռլանդներում չեղարկվել են հարյուրավոր չվերթներ, Ֆրանսիայում սառցակալած ճանապարհներին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով մահացել է հինգ մարդ, իսկ Միացյալ Թագավորությունը զգուշացրել է, որ ձմեռային վտանգները կշարունակվեն այս շաբաթ։
ԵՄ-ն հրաժարվում է ճանաչել Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահին
ԵՄ խոսնակը շեշտել է, որ ժողովրդավարական անցումը պետք է ներառի «ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված ընդդիմության առաջնորդներին»։
ՄԱԿ-ը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի ներխուժումը Վենեսուելա միջազգային իրավունքի խախտում է
Դանիայի վարչապետը կոչ է արել Թրամփին հրաժարվել Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքներից
Չինաստանը հայտարարել է, որ երկիրները չեն կարող գործել որպես «աշխարհի տիրակալներ»
Կուբան կոչ է արել կոլեկտիվ պաշտպանության Լատինական Ամերիկայում և Կարիբյան ավազանում
Վիտալի Կլիչկո․ Կիևում տեղակայվել են ՀՕՊ ստորաբաժանումներ
Անջելինա Ջոլին այցելել է Գազայի սահմանին գտնվող Ռաֆահ անցակետ
00:32
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խիստ նախազգուշացում է հղել Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոյին
00:49
Իսրայելցի զինվորները կրակ են բացել Գազայի ուղղությամբ՝ Նոր տարին նշելիս
00:20
Սպիտակ տան սոցցանցի էջը հրապարակել է Մադուրոյի ձերբակալման տեսանյութը՝ տեսախցիկների առջև
00:11
Ջեքի Չանը խոսել է Գազայում պաղեստինցի երեխաների տառապանքների մասին
00:35
Սալեպ. Տաք, քաղցր, կաթնային ըմպելիք, որը թուրքերը վայելում են ձմռանը
Գյորգյունը նշել է, որ Իսպանիայի հետ HÜRJET-ի համաձայնագիրը նոր արտահանման հնարավորություններ է բացել
Լևոն XIV-ը, որպես Հռոմի պապ, առաջին անգամ մատուցեց Սուրբ Ծննդյան նախօրեի պատարագը
Ռուսաստանը նախատեսում է առաջիկա տասնամյակում Լուսնի վրա ատոմակայան կառուցել
ԵՄ-ում էլեկտրական մեքենաների վաճառքը շարունակում է աճել՝ ավտոմոբիլային շուկայի ընդլայնմանը զուգընթաց
TRT Հայերեն-ի Համառոտ Լուրեր | 07․01․2026
03:53
Մեղուների զանգվածային մահերը խաթարում են էկոհամակարգը
07:01
Նոր, հրաշալի աշխարհ. Արհեստական ​​բանականության կառավարում
05:24
Սալեպ. Ձմեռային պատմություն Օսմանյան կայսրությունից մինչև մեր օրերը
08:12
Ձմեռային նախապատրաստություններ. Անմոռանալի ավանդույթ թուրքական խոհանոցում
09:20
Ճապոնիայի արևմուտքում տեղի է ունեցել 6.2 մագնիտուդով երկրաշարժ
Նախագահ Էրդողան. Թուրքիայի վերադարձը F-35 ծրագրին անհրաժեշտ է ՆԱՏՕ-ի անվտանգության համար
Կալլաս․ Մենք սերտ կապի մեջ ենք ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային գործընկերների հետ
Իսպանիան և Լատինական Ամերիկայի հինգ երկրներ մերժում են «ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությունները» Վենեսուելայում
Հավանա. ԱՄՆ-ի Վենեսուելայում ներխուժման ժամանակ զոհվել է 32 կուբացի մարտիկ
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանի հետ
Ռուբիոն Վենեսուելայի առաջնորդներին. «Կայացրեք ճիշտ որոշում» կամ դիմակայեք ԱՄՆ ճնշմանը
Իսրայելը հարվածեց Լիբանանի՝ հրադադարը խախտելով, որի հետևանքով մահացավ երկու մարդ
Բողոքի ցույցեր Կարակասում՝ «Ազատ արձակեք Մադուրոյին» կոչերով
Նյու Յորքի քաղաքապետ Մամդանին հայտարարել է, որ զանգահարել է Թրամփին
Վենեսուելան խստորեն դատապարտում է Թրամփին՝ Մադուրոյի կալանավորումը համարելով «բարբարոսական»
«Նյու Յորք Թայմս»-ը հաղորդում է, որ Վենեսուելայում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված հարձակումների հետևանքով
ԱՄՆ-ի Վենեսուելայի դեմ հարձակումների հանդեպ միջազգային արձագանքը մեծանում է
Ռուբիոն ասել է, որ Մադուրոն կալանքի տակ է Միացյալ Նահանգներում և կկանգնի դատարանի առաջ առաջադրված մե
Թրամփը հայտարարել է, որ նախագահ Մադուրոն և նրա կինը բռնի կերպով վտարվել են Վենեսուելայից։