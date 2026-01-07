ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Թուրքիայի «Kızılelma»-ն ընդմիշտ փոխեց օդուժը
Անօդաչու կործանիչը գրանցել է աշխարհում առաջին հաստատված «օդից-օդ» դասի կործանումը, վերաձևավորելով համաշխարհային օդային ուժը և արագացնելով անցումը դեպի ինքնավար մարտական ավիացիայի։
Անջելինա Ջոլին այցելել է Գազայի սահմանին գտնվող Ռաֆահ անցակետ
00:32
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը խիստ նախազգուշացում է հղել Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոյին
00:49
Իսրայելցի զինվորները կրակ են բացել Գազայի ուղղությամբ՝ Նոր տարին նշելիս
00:20
Սպիտակ տան սոցցանցի էջը հրապարակել է Մադուրոյի ձերբակալման տեսանյութը՝ տեսախցիկների առջև
00:11
Ջեքի Չանը խոսել է Գազայում պաղեստինցի երեխաների տառապանքների մասին
00:35
