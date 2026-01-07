Հինգ արհեստական բանականության փոփոխություններ, որոնք ամեն ինչ փոխեցին մեզ համար 2025 թվականին
2026 թվականի լուսաբացին, 2025 թվականի արհեստական բանականության աճը աննկատելիորեն շրջադարձային դեր է խաղացել աշխատանքի, մշակույթի և իշխանության մեջ, մինչդեռ սկսվում է վերահսկողության համար ավելի սուր պայքար։ Ահա այն մեծ առաջընթացները, որոնք այն դարձ
Թրամփ-Մամդանի․ Մամդանին գովեստի խոսքեր ստացավ ԱՄՆ առաջնորդից՝ խուսափելով սպասվող քննադատությունից
Հակառակ բուռն քննարկման սպասումներին, Նյու Յորքի ընտրված քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև Սպիտակ տանը բանակցությունները ընթանում են բարեկամական մթնոլորտում, ընդ որում՝ Թրամփը գովեստի խոսքեր է ասում։