Հինգ արհեստական ​​բանականության փոփոխություններ, որոնք ամեն ինչ փոխեցին մեզ համար 2025 թվականին
2026 թվականի լուսաբացին, 2025 թվականի արհեստական ​​բանականության աճը աննկատելիորեն շրջադարձային դեր է խաղացել աշխատանքի, մշակույթի և իշխանության մեջ, մինչդեռ սկսվում է վերահսկողության համար ավելի սուր պայքար։ Ահա այն մեծ առաջընթացները, որոնք այն դարձ
Սալեպ. Տաք, քաղցր, կաթնային ըմպելիք, որը թուրքերը վայելում են ձմռանը
Սալեպը՝ խոլորձի արմատներից և կաթից պատրաստված ըմպելիք, դարեր շարունակ վայելել են Ստամբուլի փողոցներում և թուրքական տներում: Ահա այն տարրերը, որոնք սալեպը դարձնում են այդքան յուրահատուկ:
Ստամբուլ. Կորստի, կարոտի և անսասան սեր Ջենգելքոյում
Ջենգելքոյը վերապրեց թուրքական պատմության փոթորկալից տարիները, կորցրեց սիրելի հարևաններին, փոխարենը գրկեց բոլորին։ Մարդիկ շարունակում են մարմնավորել խաղաղության և միասնության դարավոր ոգին։
Հեղափոխության ուժը. Էմբարգոյներից ծնված Թուրքիայի պաշտպանական հսկա «Aselsan» դառնում է 50 տարեկան
Թուրքական ընկերությունն այժմ աշխարհի լավագույններից մեկն է՝ մշակելով առաջադեմ պաշտպանական տեխնոլոգիաներ, որոնք արտահանվում են աշխարհի տարբեր երկրներ։
Թրամփ-Մամդանի․ Մամդանին գովեստի խոսքեր ստացավ ԱՄՆ առաջնորդից՝ խուսափելով սպասվող քննադատությունից
Հակառակ բուռն քննարկման սպասումներին, Նյու Յորքի ընտրված քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև Սպիտակ տանը բանակցությունները ընթանում են բարեկամական մթնոլորտում, ընդ որում՝ Թրամփը գովեստի խոսքեր է ասում։
