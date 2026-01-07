Այսօրվա օրակարգ
Այսօրվա աշխարհում գեղեցկությունը ամենուր է՝ մեր հեռախոսներում, մեր նորությունների ժապավեններում, և ամեն հարթակում, որում մենք թերթում ենք։ Սոցիալական մեդիան և ազդեցիկները ձևավորում են, թե ինչպես են երիտասարդ աղջիկները տեսնում իրենց։ Այն, ինչ կարող է սկսել որպես գեղեցկության տեսանյութերի զվարճալի դիտում, արագորեն կարող է վերածվել մաշկի խնամքի նկատմամբ մոլուցքի։ Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ երիտասարդ աղջիկները սկսում են հետապնդել մեծահասակների համար նախատեսված գեղեցկության չափանիշները: