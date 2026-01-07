Այսօրվա օրակարգ
Թրամփ-Մամդանի․ Մամդանին գովեստի խոսքեր ստացավ ԱՄՆ առաջնորդից՝ խուսափելով սպասվող քննադատությունից
Հակառակ բուռն քննարկման սպասումներին, Նյու Յորքի ընտրված քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև Սպիտակ տանը բանակցությունները ընթանում են բարեկամական մթնոլորտում, ընդ որում՝ Թրամփը գովեստի խոսքեր է ասում։
Թրամփի պաշտոնավարման պահից ի վեր Մոսկվան հայտնվել է մի շարք հաջողակ հաղթանակների մեջ՝ Ուկրաինայից մինչև ԱՄՆ-Չինաստան առևտրային պատերազմ, որը կարող է Ռուսաստանին դիրքավորել որպես ռազմավարական գործընկեր երկու մրցակից տերությունների համար: