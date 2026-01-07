Ճապոնիայի վարչապետը կրկնեց Չինաստանի հետ բանակցություննրի կոչը
Սանաե Տակաիչիի մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Չինաստանի դեսպանատունը զգուշացրեց Ճապոնիայի որոշ շրջաններում հասարակական անվտանգության վատթարացման մասին և խորհուրդ տվեց չինացի քաղաքացիներին խուսափել ճանապարհորդություններից։
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Չինաստանի գլոբալ կառավարման նախաձեռնությունը համահունչ է Թուրքիայի նոր աշխարհակարգի տեսլականին
Քանի որ Թրամփի գլխավորությամբ ԱՄՆ-ն նահանջում է իր գլոբալ պարտավորություններից, Պեկինը միջամտել է՝ լրացնելու վերակազմակերպված և բազմաբևեռ աշխարհում առկա բացը։