ԱՄՆ սենատորը Գրեհեմ. Կուբայի «օրերը հաշված են»
Սալահի շնորհիվ Եգիպտոսի հավաքականը հասավ մինչև Աֆրիկայի Ազգերի գավաթի քառորդ եզրափակիչ
ԵՄ-ն հրաժարվում է ճանաչել Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահին
Ճապոնիայի վարչապետը կրկնեց Չինաստանի հետ բանակցություննրի կոչը
Սանաե Տակաիչիի մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Չինաստանի դեսպանատունը զգուշացրեց Ճապոնիայի որոշ շրջաններում հասարակական անվտանգության վատթարացման մասին և խորհուրդ տվեց չինացի քաղաքացիներին խուսափել ճանապարհորդություններից։
Վենեսուելայի նախագահական պալատի մոտ պայթյուններ և կրակոցներ են հնչել
Սոցիալական ցանցերում շրջանառվող չհաստատված տեսանյութերում Կարակասում նախագահական պալատի մոտ երևում են զինված տղամարդիկ և ռազմական ավտոշարասյուներ։
Նախագահ Էրդողան. Թուրքիան չի արդարացնում միջազգային իրավունքը խախտող որևէ գործողություն
«Թուրքիան և թուրք ազգը կշարունակեն աջակցել բարեկամ վենեսուելացի ժողովրդին՝ բարգավաճման, խաղաղության և զարգացման համար պայքարում», - ասաց նախագահը։
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թրամփի հետ՝ քննարկելով համաշխարհային հարցերը
Էրդողանը և Թրամփը քննարկել են թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, պաշտպանական համագործակցությունը և տարածաշրջանային հարցեր։
Ճապոնիայի արևմուտքում տեղի է ունեցել 6.2 մագնիտուդով երկրաշարժ
Ճապոնիայի օդերևութաբանական գործակալության տվյալներով՝ երկրաշարժը տեղի է ունեցել Շիմանե պրեֆեկտուրայի արևելքում՝ մոտավորապես 10 կիլոմետր խորության վրա։
Դանիայի վարչապետը կոչ է արել Թրամփին հրաժարվել Գրենլանդիան բռնագրավելու սպառնալիքներից
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենն ասել է. «Միացյալ Նահանգները իրավունք չունի անեքսիայի ենթարկել Դանիայի թագավորության երեք երկրներից որևէ մեկը»։
