Սիրիական ուժերը և ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիան ձերբակալել են ԴԱԻՇ-ի բարձրաստիճան առաջնորդին
Սիրիայի Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ գերի վերցված Թահա ազ-Զուբին ղեկավարել է Դամասկոսում ԴԱԻՇ-ի գործողությունները: Սիրիական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ կասկածյալը ձերբակալվել է պայթուցիկ բաճկոնով:
Իսրայելը ռմբակոծել է Քունեյտրա քաղաքները՝ որպես Սիրիայի ինքնիշխանության հերթական խախտում
Սիրիական պետական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ իսրայելական ռազմական շարասյունը Թուրնեջայով շարժվում է դեպի Հադեր, մինչդեռ մեկ այլ շարասյուն գործում է Քունեյտրայի գյուղական վայրից հարավ: