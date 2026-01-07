ՆՈՐ ՍԻՐԻԱ

Նոր Սիրիա

Սիրիական ուժերը և ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիան ձերբակալել են ԴԱԻՇ-ի բարձրաստիճան առաջնորդին
Սիրիայի Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ գերի վերցված Թահա ազ-Զուբին ղեկավարել է Դամասկոսում ԴԱԻՇ-ի գործողությունները: Սիրիական պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ կասկածյալը ձերբակալվել է պայթուցիկ բաճկոնով:
Սիրիական ուժերը և ԱՄՆ-ի գլխավորած կոալիցիան ձերբակալել են ԴԱԻՇ-ի բարձրաստիճան առաջնորդին
OPINION
opinion
Սիրիան խոստացել է ակտիվացնել իր ռազմական գործողությունները ԴԱԻՇ-ի դեմ՝ ԱՄՆ-ի հարձակումների ժամանակ
Սիրիայում ԱՄՆ-ի հարձակումներից հետո Դամասկոսը վերահաստատեց իր պայքարը ԴԱԻՇ-ի դեմ՝ կոչ անելով համագործակցել՝ կանխելու համար խմբավորման կողմից իր տարածքի օգտագործումը։
Սիրիան խոստացել է ակտիվացնել իր ռազմական գործողությունները ԴԱԻՇ-ի դեմ՝ ԱՄՆ-ի հարձակումների ժամանակ
PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպությունը Սիրիայի հյուսիսում թիրախավորում է քաղաքացիական անձանց
Սիրիայի բանակը հարձակմանն ի պատասխան հարվածեց PKK/YPG-ի դիրքերին։
PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպությունը Սիրիայի հյուսիսում թիրախավորում է քաղաքացիական անձանց
Դամասկոսում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը հրաժարական է տվել՝ գովաբանելով Սիրիայի դիմադրողականությունը
Պեդերսենը գովաբանեց սիրիացի ժողովրդին ճգնաժամի ընթացքում ցուցաբերած արտակարգ քաջության և մարդկայնության համար։
Դամասկոսում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը հրաժարական է տվել՝ գովաբանելով Սիրիայի դիմադրողականությունը
PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպությունը Սիրիայում թիրախավորում է խաղաղ բնակիչներին
Ալ-Քայարիայի հարձակման հետևանքով զոհվել է մեկ քաղաքացիական անձ, իսկ նույն ընտանիքի երկու անդամ վիրավորվել են։ Վիրավորներին տեղափոխել են մոտակա հիվանդանոցներ։
PKK/YPG ահաբեկչական կազմակերպությունը Սիրիայում թիրախավորում է խաղաղ բնակիչներին
Սիրիան Ասադի պաշտոնանկությունից հետո զարգացման հիմնադրամ է ստեղծում
Նախագահ Ահմեդ Շարան հայտարարել է, որ Սիրիայի զարգացման հիմնադրամը կծառայի որպես Սիրիայի վերականգնման հիմնական գործիք։
Սիրիան Ասադի պաշտոնանկությունից հետո զարգացման հիմնադրամ է ստեղծում