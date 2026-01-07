OPINION DETAIL
Թուրքիայի «Kızılelma»-ն ընդմիշտ փոխեց օդուժը
Անօդաչու կործանիչը գրանցել է աշխարհում առաջին հաստատված «օդից-օդ» դասի կործանումը, վերաձևավորելով համաշխարհային օդային ուժը և արագացնելով անցումը դեպի ինքնավար մարտական ավիացիայի։
Ահաբեկչությունը գրավեց երկաթուղիները. գնացքի առևանգումը ցույց է տալիս Պակիստանի ահաբեկչական ճգնաժ
6-րդ րոպե ընթերցելու
Թրամփը կոչ է անում Նեթանյահուին դադարեցնել Գազայի պատերազմը, բայց արդյո՞ք Իսրայելը կլսի նրան
5-րդ րոպե ընթերցելու
Ահաբեկչությունը գրավեց երկաթուղիները. գնացքի առևանգումը ցույց է տալիս Պակիստանի ահաբեկչական ճգնաժ
6-րդ րոպե ընթերցելու
Օգնության կրճատումը բարոյական և ռազմավարական աղետ է աշխարհի երեխաների համար
5-րդ րոպե ընթերցելու
Թել Ավիվում ավտոբուսի պայթյունը վերսկսել է հրեական ծայրահեղականության սարսափները
6-րդ րոպե ընթերցելու
Ցեղասպանության 600-րդ օրը
5-րդ րոպե ընթերցելու
Թրամփը կոչ է անում Նեթանյահուին դադարեցնել Գազայի պատերազմը, բայց արդյո՞ք Իսրայելը կլսի նրան
5-րդ րոպե ընթերցելու
Ահաբեկչությունը գրավեց երկաթուղիները. գնացքի առևանգումը ցույց է տալիս Պակիստանի ահաբեկչական ճգնաժ
6-րդ րոպե ընթերցելու
Օգնության կրճատումը բարոյական և ռազմավարական աղետ է աշխարհի երեխաների համար
5-րդ րոպե ընթերցելու
Թել Ավիվում ավտոբուսի պայթյունը վերսկսել է հրեական ծայրահեղականության սարսափները
6-րդ րոպե ընթերցելու
Չինաստանի գլոբալ կառավարման նախաձեռնությունը համահունչ է Թուրքիայի նոր աշխարհակարգի տեսլականին
Քանի որ Թրամփի գլխավորությամբ ԱՄՆ-ն նահանջում է իր գլոբալ պարտավորություններից, Պեկինը միջամտել է՝ լրացնելու վերակազմակերպված և բազմաբևեռ աշխարհում առկա բացը։
Էրդողանի դիվանագիտության ձեռք բերած զինադադարը. ինչպես է Թուրքիան նպաստել Գազային
Անվստահության և ձախողված զինադադարների մեջ, Թուրքիայի որոշիչ մասնակցությունը բանակցություններին՝ ուժեղացված անձնական դիվանագիտությամբ և հետախուզական ճշգրտությամբ, անկայուն առաջարկությունը վերածեց գործող համաձայնագրի:
Խաղաղության ճանապարհ Ադրբեջան, Հայաստան և Հարավային Կովկասում
ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կնքված հրադադարը նոր պատուհան է բացում Թուրքիայի համար՝ տարածաշրջանում համագործակցությունն ամրապնդելու համար։
Կրակի մեջ. Ինչպե՞ս են Պարսից ծոցի երկրները կողմնորոշվելու Իրան-Իսրայել հակամարտության քաոսում։
Երբեք առաջ չեն վախեցել ԱՄՆ-Իրան մերձեցումից, որը կարող էր նրանց անհարկի դարձնել. այժմ նրանք վախենում են, որ կքաշվեն ուղղակի բախման մեջ այդ երկու երկրների միջև:
