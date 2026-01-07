ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ
Իսրայելը 2025 թվականին ձերբակալել է 42 պաղեստինցի լրագրողի, այդ թվում՝ 8 կնոջ
Պաղեստինցի լրագրողների սինդիկատի զեկույցի համաձայն՝ Իսրայելը իր ուշադրությունը «քանակական թիրախավորումից» տեղափոխել է որակական թիրախավորման։
Իսրայելական լրատվամիջոցների համաձայն՝ Գազայում հրադադարի երկրորդ փուլը, կսկսվի հունվարի սկզբին
Իսրայելի «13-րդ ալիքը» հաղորդել է, որ Վաշինգտոնը տեղեկացրել է Իսրայելին և միջնորդներին, որ համաձայնագրի հաջորդ փուլը շուտով կսկսվի։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Իսրայելը երբեք չի լքի Գազան
Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը խոսել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով՝ հյուսիսային Գազայի հատվածում բնակավայրերի հետ կապված բուֆերային գոտի և անցակետ ստեղծելու ծրագրերի մասին։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարը խոստացել է շարունակել ագրեսիան Գազայում, Լիբանանում, Սիրիայում և Եմե
Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Իսրայելը չի ​​նահանջի Ջաբալ Շեյխից և կշարունակի իր հարձակումները «Հեզբոլլահի», «Համասի» և հուսիների դեմ։
Մամուլի գրասենյակ. Իսրայելը Գազայում հրադադարի 875 խախտման արդյունքում սպանել է 411 պաղեստինցի
Գազայի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 10-ի հրադադարից ի վեր Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 400 պաղեստինցի՝ նախազգուշացնելով խորացող մարդասիրական ճգնաժամի մասին։
Իսրայելական ուժերը նոր հարձակում են իրականացրել Սիրիայի հարավում. լրատվամիջոցներ
Տեղական աղբյուրները հայտնում են, որ զինվորները պատահականորեն կրակել են օդ, սակայն միջադեպի հետևանքով ոչ ոք չի տուժել։
Իսրայելական ուժերը նոր հարձակում են իրականացրել Սիրիայի հարավում. լրատվամիջոցներ