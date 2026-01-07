OPINION
Հրադադարի երկրորդ փուլի բանակցությունները շարունակվելիս, Իսրայելը հարձակվեց Գազայում հարսանիքի վրա
Համաձայն բժշկական աղբյուրների, իսրայելական հրետանին հարվածել է դպրոցի ապաստարանին Գազայի արևելյան մասում՝ հարսանիքի տոնակատարության ժամանակ:
Մամուլի գրասենյակ. Իսրայելը Գազայում հրադադարի 875 խախտման արդյունքում սպանել է 411 պաղեստինցի
Գազայի կառավարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 10-ի հրադադարից ի վեր Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 400 պաղեստինցի՝ նախազգուշացնելով խորացող մարդասիրական ճգնաժամի մասին։