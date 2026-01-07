ՍՊՈՐՏ
Սալահի շնորհիվ Եգիպտոսի հավաքականը հասավ մինչև Աֆրիկայի Ազգերի գավաթի քառորդ եզրափակիչ
Սալահը հայտարարեց, որ Եգիպտոսը Աշխարհի առաջնությունը հաղթելու ֆավորիտների շարքում չէ։ Որոշ մեկնաբաններ ենթադրում են, որ այս հայտարարությունը նախատեսված էր խաղացողների վրա ճնշումը մեղմելու համար։
Քիրստի Քովենթրի․ Ռուսաստանը և Բելառուսը չեն մասնակցի Ձմեռային օլիմպիական խաղերին
Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն (ՄՕԿ) արգելեց Ռուսաստանին և Բելառուսին մասնակցել Խաղերին 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի լիակատար ներխուժումից հետո։
Շենգյունը Բալկանների տարվա լավագույն մարզիկի մրցանակի վերջնական 10 թեկնածուների շարքում է
Ալպերեն Շենգյունի նշանակալի դերը 2025 թվականի Եվրոպայի բասկետբոլի առաջնությունում (Եվրոբասկետ) Թուրքիայի հավաքականի արծաթե մեդալի նվաճման գործում նրան ապահովեց մրցանակի վերջնական 10 թեկնածուների շարքում տեղ։
ՖԻՖԱ-ն Աշխարհի առաջնությանը սահմանել է 60 դոլար բոլոր 104 խաղերի համար, ներառյալ եզրափակիչը
ՖԻՖԱ-ի երկրպագուների նոր տոմսերի նպատակն է մեղմել երկրպագուների զայրույթը 2026 թվականի Աշխարհի առաջնության գների շուրջ, սակայն քննադատները նշում են, որ մատչելիության հետ կապված մտահոգությունները մնում են։
Տղամարդկանց ATP թենիսը 2026 թվականից կկիրառի ծայրահեղ շոգի կանոն՝ խաղացողներին պաշտպանելու համար
Այս քայլը ATP-ն համապատասխանեցնում է կանանց WTA մրցաշարին, որն ունի երկարատև քաղաքականություն, և այնպիսի մարզաձևերի հետ, ինչպիսին է Ֆորմուլա 1-ը, որն ունի իր սեփական միջոցառումները վարորդներին պաշտպանելու համար։
Նովակ Ջոկովիչը վերադառնում է Ադելաիդա՝ Ավստրալիայի բաց առաջնության մեկնարկը տալու համար
Նովակ Ջոկովիչը իր Ավստրալիայի բաց առաջնության մրցաշրջանը կսկսի Ադելաիդայի միջազգային մրցաշարում՝ նպատակ ունենալով նվաճել ևս մեկ խոշոր տիտղոս և աստղային ուժ հաղորդել մրցաշարին։
