OPINION
Հպարտ մրցելույթից հետո Պաղեստինը դուրս մնաց Արաբական գավաթից՝Սաուդյան Արաբիայից 2-1 հաշվով պարտվելով
Սամի ալ-Դոսարին ոգեշնչում է Սաուդյան Արաբիայի հաղթանակը Պաղեստինի դուրս գալու հետ մեկտեղ՝ այն բանով, ինչը վերլուծաբանները անվանում են «քաջարի և պատվավոր» գործողություն։
Տղամարդկանց ATP թենիսը 2026 թվականից կկիրառի ծայրահեղ շոգի կանոն՝ խաղացողներին պաշտպանելու համար
Այս քայլը ATP-ն համապատասխանեցնում է կանանց WTA մրցաշարին, որն ունի երկարատև քաղաքականություն, և այնպիսի մարզաձևերի հետ, ինչպիսին է Ֆորմուլա 1-ը, որն ունի իր սեփական միջոցառումները վարորդներին պաշտպանելու համար։