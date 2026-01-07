ԹՈՒՐՔԻԱ
ԱՄՆ սենատորը Գրեհեմ. Կուբայի «օրերը հաշված են»
ԱՄՆ սենատոր Լինդսի Գրեհեմը զգուշացրել է Կուբային Վենեսուելայի ոճով ռազմական գործողություններից, այն բանից հետո, երբ Կարիբյան ավազանի սոցիալիստական ​​երկիրը սուգ հայտարարեց ԱՄՆ միջամտության ընթացքում զոհված մարտիկների համար։
Նախագահ Էրդողան. Թուրքիան չի արդարացնում միջազգային իրավունքը խախտող որևէ գործողություն
«Թուրքիան և թուրք ազգը կշարունակեն աջակցել բարեկամ վենեսուելացի ժողովրդին՝ բարգավաճման, խաղաղության և զարգացման համար պայքարում», - ասաց նախագահը։
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թրամփի հետ՝ քննարկելով համաշխարհային հարցերը
Էրդողանը և Թրամփը քննարկել են թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, պաշտպանական համագործակցությունը և տարածաշրջանային հարցեր։
Նախագահ Էրդողան. Թուրքիայի վերադարձը F-35 ծրագրին անհրաժեշտ է ՆԱՏՕ-ի անվտանգության համար
Bloomberg-ին տված հայտարարության մեջ Էրդողանը նշեց, որ Թուրքիայի կողմից F-35 ինքնաթիռների ստացումը, որի համար այն արդեն վճարումներ է կատարել, և ծրագրում վերստին ընդգրկումը կարևոր և անհրաժեշտ են ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի լավ հարաբերությունների համար։
Նախագահ Էրդողանը հեռախոսազրույց է ունեցել Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մուհամմեդ բին Սալմանի հետ
Քանի որ Թուրքիան և Սաուդյան Արաբիան ձգտում են խորացնել համագործակցությունը, Անկարան ազդարարել է տարածաշրջանային վեճերում միջնորդելու իր պատրաստակամությունը։
Էրդողանը հայտարարել է, որ Գազայում տառապանքները անպատասխան չեն մնա
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկուշաբթի օրը հայտարարել է, որ հեռախոսազրույց կունենա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ՝ քննարկելու Ղազայի հարցը և Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև խաղաղության ջանքերը։
