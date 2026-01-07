ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Թուրքիայի «Kızılelma»-ն ընդմիշտ փոխեց օդուժը
Անօդաչու կործանիչը գրանցել է աշխարհում առաջին հաստատված «օդից-օդ» դասի կործանումը, վերաձևավորելով համաշխարհային օդային ուժը և արագացնելով անցումը դեպի ինքնավար մարտական ավիացիայի։
Նախագահ Էրդողան. Թուրքիայի վերադարձը F-35 ծրագրին անհրաժեշտ է ՆԱՏՕ-ի անվտանգության համար
Bloomberg-ին տված հայտարարության մեջ Էրդողանը նշեց, որ Թուրքիայի կողմից F-35 ինքնաթիռների ստացումը, որի համար այն արդեն վճարումներ է կատարել, և ծրագրում վերստին ընդգրկումը կարևոր և անհրաժեշտ են ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի լավ հարաբերությունների համար։