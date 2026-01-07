OPINION
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան․Ես առաջարկ եմ անում Ադրբեջանին, եկեք նստենք և մշակենք ճանապարհային քարտեզ
Վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, որ ղարաբաղի հարցի վերացումը նշանակում է «երկարաժամկետ հեռանկարում ցանկացած հնարավոր հակամարտական իրավիճակի վերացում»։
Ադրբեջանը տասնամյակներ տևած պատերազմից ի վեր առաջին անգամ վառելիք է ուղարկում Հայաստան
Վերջերս բարձր մակարդակի բանակցությունների ընթացքում համաձայնեցված վառելիքի մատակարարումը նշանավորում է երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության ուղղությամբ հազվագյուտ քայլ, որոնք շարունակում են խաղաղության բանակցությունները։