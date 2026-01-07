ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Լիբանանի նախագահը հայտարարել է, որ Իսրայելի հարձակումները Լիբանանի վրա «լուրջ հարցեր են առաջացնում»
Ջոզեֆ Աունը դատապարտել է Իսրայելի հարձակումները Լիբանանում՝ զգուշացնելով, որ այդ հարձակումները նպատակ ունեին խաթարել 2024 թվականի նոյեմբերից ուժի մեջ մտած հրադադարը։
OPINION
Հայաստանի և Թուրքիայի դիվանագիտական անձնագիր կրող անձինք կարողանալու են վիզա ստանալ անվճար
«Երկու երկրների դիվանագիտական, ծառայողական և հատուկ անձնագիր կրող անձինք կարող են անվճար էլեկտրոնային վիզաներ ստանալ», - հայտարարեց Թուրքիայի ԱԳ նախարարությունը։
Իրանը «համապարփակ պատերազմում» է ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Եվրոպայի հետ. Պեզեշկյան
Իրանի առաջնորդը մեղադրել է ԱՄՆ-ին, Իսրայելին և որոշ եվրոպական երկրներին Իրանի անկմանը աջակցելու մեջ։
Եվրասիական երկրների առաջնորդները հանդիպում են Ռուսաստանում՝ տարածաշրջանային գագաթնաժողովների համար
Եվրասիական երկրների առաջնորդները հանդիպում են Սանկտ Պետերբուրգում՝ մասնակցելու տարածաշրջանային ինտեգրման հիմնական ինստիտուտների տարբեր հանդիպումների։
Ադրբեջանը տասնամյակներ տևած պատերազմից ի վեր առաջին անգամ վառելիք է ուղարկում Հայաստան
Վերջերս բարձր մակարդակի բանակցությունների ընթացքում համաձայնեցված վառելիքի մատակարարումը նշանավորում է երկու երկրների միջև տնտեսական համագործակցության ուղղությամբ հազվագյուտ քայլ, որոնք շարունակում են խաղաղության բանակցությունները։
Նախագահ Էրդողան․ Հայաստանը և Ադրբեջանը մոտ են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը
Նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, որ Անկարան այլընտրանք չունի, քան ուժեղ լինել՝ թե՛ իր շահերը պաշտպանելու, թե՛ իր եղբայրներին օգնության ձեռք մեկնելու համար։
