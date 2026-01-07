OPINION
Գերմանիայի արտգործնախարարի Թուրքիա այցի ընթացքում կքննարկվեն առևտրի և անվտանգության հարցերը
Թուրքիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հաքան Ֆիդանի և Վադեֆուլի միջև բարձր մակարդակի բանակցությունները կկենտրոնանան Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև առևտրի, էներգետիկայի և պաշտպանության հարցերի վրա։
Հնդկաստանը արագացնում է ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքումը՝ ի պատասխան ԱՄՆ մաքսատուրքերի
Համաշխարհային առևտրային լարվածության սրման ֆոնին Նյու Դելին արագորեն առաջ է մղում առևտրային համաձայնագրերը բազմաթիվ գործընկերների հետ՝ արտահանողներին պաշտպանելու աճող սակագնային ճնշումներից և մեծացնելու շուկայի դիվերսիֆիկացիան։
Կանոնների հիման վրա առևտրի դարաշրջանը «անցել է». Կանադայի Կարնի ասում է, քանի որ նա հանդիպում է Չինաստանի Սի Ծինփինի հետ՝ վերականգնելու կապերը
Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին ասում է, որ հին համաշխարհային առևտրային աշխարհը վերացել է և նախազգուշացնում է պատմության ամենաշոշափելի տնտեսական փոփոխություններից մեկի մասին՝ նախքան հանդիպումը չինական առաջնորդ Սի Ծինփինի հետ: