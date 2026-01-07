ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Թուրքիա-Սիրիա առևտուր. Թուրքիայի արտահանման ծավալը այս տարի հասել է 3 միլիարդ դոլարի
Թուրքիայի առևտրի փոխնախարար Օզգյուր Վոլքան Ագարը հայտարարել է, որ Սիրիայում քաղաքական կայունության հաստատումից հետո Սիրիա արտահանումը տարեկան աճել է 54%-ով։
Թուրքիա-Սիրիա առևտուր. Թուրքիայի արտահանման ծավալը այս տարի հասել է 3 միլիարդ դոլարի
OPINION
opinion
Ոսկու գինը առաջին անգամ գերազանցեց 4500 դոլարը համաշխարհային լարվածության ֆոնին
Ոսկին և արծաթը հասնում են բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակին աշխարհաքաղաքական և տնտեսական անորոշությունների, ինչպես նաև Դաշնային պահուստային համակարգի կողմից տոկոսադրույքի իջեցման սպասումների աճի պատճառով։
Ոսկու գինը առաջին անգամ գերազանցեց 4500 դոլարը համաշխարհային լարվածության ֆոնին
Հնդկաստանը արագացնում է ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքումը՝ ի պատասխան ԱՄՆ մաքսատուրքերի
Համաշխարհային առևտրային լարվածության սրման ֆոնին Նյու Դելին արագորեն առաջ է մղում առևտրային համաձայնագրերը բազմաթիվ գործընկերների հետ՝ արտահանողներին պաշտպանելու աճող սակագնային ճնշումներից և մեծացնելու շուկայի դիվերսիֆիկացիան։
Հնդկաստանը արագացնում է ազատ առևտրի համաձայնագրերի կնքումը՝ ի պատասխան ԱՄՆ մաքսատուրքերի
Թուրքիայի տնտեսությունը աճել է 3.7 տոկոսով երրորդ եռամսյակում
Համաձայն TurkStat-ի տվյալների, ՀՆԱ-ն հուլիս-սեպտեմբեր ժամանակահատվածում կազմել է 409.6 միլիարդ դոլար:
Թուրքիայի տնտեսությունը աճել է 3.7 տոկոսով երրորդ եռամսյակում
Fitch-ը բարձրացրել է թուրքական բանկերի վարկանիշները
Գործակալությունը վկայում է, որ բանկային վարկանիշի վերջին բարձրացումները պայմանավորված են գործառնական պայմանների բարելավմամբ և կառավարության ավելի ուժեղ աջակցությամբ:
Fitch-ը բարձրացրել է թուրքական բանկերի վարկանիշները
Կանոնների հիման վրա առևտրի դարաշրջանը «անցել է». Կանադայի Կարնի ասում է, քանի որ նա հանդիպում է Չինաստանի Սի Ծինփինի հետ՝ վերականգնելու կապերը
Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին ասում է, որ հին համաշխարհային առևտրային աշխարհը վերացել է և նախազգուշացնում է պատմության ամենաշոշափելի տնտեսական փոփոխություններից մեկի մասին՝ նախքան հանդիպումը չինական առաջնորդ Սի Ծինփինի հետ:
Կանոնների հիման վրա առևտրի դարաշրջանը «անցել է». Կանադայի Կարնի ասում է, քանի որ նա հանդիպում է Չինաստանի Սի Ծինփինի հետ՝ վերականգնելու կապերը