ՄՇԱԿՈՒՅԹ
Կլաուդիա Շեյնբաում. Մեքսիկան կկառուցի Լատինական Ամերիկայի ամենահզոր սուպերհամակարգիչը
Մեքսիկան հայտարարել է, որ 326.6 միլիոն դոլար կներդնի հանրային սուպերհամակարգչի մեջ, որը նախատեսված է կլիմայի, գյուղատնտեսության, ջրի և էներգիայի հետ կապված մարտահրավերները լուծելու համար՝ գերազանցելով տարածաշրջանի ներկայիս առաջատար համակարգը։
Կլաուդիա Շեյնբաում. Մեքսիկան կկառուցի Լատինական Ամերիկայի ամենահզոր սուպերհամակարգիչը
Դհարմենդրան՝ լեգենդար Բոլիվուդյան դերասանը և «հնդկական կինոյի մարդը», մահացել է 89 տարեկանում
Լեգենդար դերասան Դհարմենդրան մահացել է 89 տարեկանում։ Նրան կհիշեն իր հմայքով, բազմակողմանիությամբ և էկրանին ունեցած պաշտամունքային դերակատարումներով։
Դհարմենդրան՝ լեգենդար Բոլիվուդյան դերասանը և «հնդկական կինոյի մարդը», մահացել է 89 տարեկանում
Քննարկվում է, թե արդյոք ԱՄՆ կթույլատրի Nvidia-ին Չինաստանին վաճառել արհեստական ​​բանականության չիպեր
«ԱՄՆ նախագահ Թրամփը խորհրդակցում է խորհրդատուների հետ Nvidia-ից Պեկին արհեստական ​​բանականության չիպերի արտահանման վերաբերյալ», Bloomberg-ին ասաց առևտրի նախարար Հովարդ Լուտնիկը։
Քննարկվում է, թե արդյոք ԱՄՆ կթույլատրի Nvidia-ին Չինաստանին վաճառել արհեստական ​​բանականության չիպեր
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
opinion
Մալայզիան խստացրել է սոցցանցերի ծառայությունների վերահսկողությունը
Վերջին տարիներին Մալայզիան խստացրել է սոցիալական ցանցերի ծառայությունների վերահսկողությունը՝ փորձելով պայքարել կիբեռհանցագործությունների աճի դեմ։
Մալայզիան խստացրել է սոցցանցերի ծառայությունների վերահսկողությունը
Նիդեռլանդները դադարեցնում է չիպեր արտադրող Nexperia-ի պետական ​​վերահսկողությունը
Նիդեռլանդները Nexperia-ի վերահսկողությունը ստանձնեց սեպտեմբերի 30-ին՝ նշելով, որ այս քայլը անհրաժեշտ էր ընկերության նախկին գործադիր տնօրենին Չինաստան իր գործունեությունը տեղափոխելուց կանխելու համար։
Նիդեռլանդները դադարեցնում է չիպեր արտադրող Nexperia-ի պետական ​​վերահսկողությունը
NASA-ի Մարս ճանապարհորդությունը․ Blue Origin-ը արձակել է իր հսկայական New Glenn հրթիռը
Ջեֆ Բեզոսի Blue Origin տիեզերանավի հսկայական New Glenn հրթիռը մեկնարկեց՝ NASA-ի Մարս առաքելության հետ միասին, և վերջապես մեկնարկեց մի շարք ուշացումներից հետո։
NASA-ի Մարս ճանապարհորդությունը․ Blue Origin-ը արձակել է իր հսկայական New Glenn հրթիռը