Կլաուդիա Շեյնբաում. Մեքսիկան կկառուցի Լատինական Ամերիկայի ամենահզոր սուպերհամակարգիչը
Մեքսիկան հայտարարել է, որ 326.6 միլիոն դոլար կներդնի հանրային սուպերհամակարգչի մեջ, որը նախատեսված է կլիմայի, գյուղատնտեսության, ջրի և էներգիայի հետ կապված մարտահրավերները լուծելու համար՝ գերազանցելով տարածաշրջանի ներկայիս առաջատար համակարգը։
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Բուրսայի շաքարապատ շագանակները և Իփսալայի բրինձը ստացել են ԵՄ աշխարհագրական նշման կարգավիճակ
Թուրքիայի ԵՄ-ի կողմից ճանաչված աշխարհագրական նշումներով ապրանքների ընդհանուր թիվը հասել է 42-ի, իսկ 2025 թվականին ավելացել է ևս 13-ը, ինչը երկրի պատմության մեջ ամենաբարձր տարեկան ցուցանիշն է։