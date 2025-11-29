Այսօրվա օրակարգ
Թրամփ-Մամդանի․ Մամդանին գովեստի խոսքեր ստացավ ԱՄՆ առաջնորդից՝ խուսափելով սպասվող քննադատությունից
Հակառակ բուռն քննարկման սպասումներին, Նյու Յորքի ընտրված քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև Սպիտակ տանը բանակցությունները ընթանում են բարեկամական մթնոլորտում, ընդ որում՝ Թրամփը գովեստի խոսքեր է ասում։
ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենամեծ ավիակիրը տեղափոխվել է Վենեսուելայի մոտակա ջրեր։ Ի՞նչ է դա նշանակում
Վաշինգտոնը ուժեղացրել է իր ռազմական ներկայությունը հարավամերիկյան երկրի մոտակայքում՝ իր ամենաժամանակակից ավիակիր USS Gerald R. Ford-ի ժամանմամբ։ TRT World-ը արտաքին քաղաքականության վերլուծաբաններին հարցնում է, թե ինչ է ԱՄՆ-ն մտադիր անել հաջորդը։
Ամռան ավարտին թուրք կանայք խոհանոցներն ու պատշգամբները վերածում են սեզոնային արհեստանոցների՝ պահպանելով լոլիկ, պղպեղ, մրգեր և հացահատիկներ առջևի ձմռան համար՝ մի ծես, որը համատեղում է գոյատևումը, հիշողությունը և ավանդույթը։
Քանի որ Իրանը Իսրայելի հարձակումներին արձագանքում է անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով, Նեթանյահուի քաղաքականությունը մեծացնում է տարածաշրջանային հակամարտության ռիսկը, իսկ Թեհրանի քաղաքացիական անձինք շարունակում են ապրել անորոշության և անհանգստությ
«ԿԱՆԱՅՔ ՆՎԻՐԱԲԵՐԵԼ ԵՆ ԱԿԱՆՋՕՂԵՐ». ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Է ՀԱՅՏՆՈՒՄ ՊԱԿԻՍՏԱՆԻ ՕՐՎԱ ԱՌԹԻՎ` ՀԻՇԵՑՆԵԼՈՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ՀԵՏՈ
Անկարայում Պակիստանի դեսպանատանը մեծ ընդունելություն է կազմակերպվել երկրի 85-րդ Ազգային տոնի կապակցությամբ։ Տպավորիչ ելույթներն ընդգծեցին Թուրքիայի անկախության պատերազմի ժամանակ ձեռք բերված համերաշխությունը և ապագա դաշինքների ներուժը։