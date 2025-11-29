ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Չինաստանի գլոբալ կառավարման նախաձեռնությունը համահունչ է Թուրքիայի նոր աշխարհակարգի տեսլականին
Քանի որ Թրամփի գլխավորությամբ ԱՄՆ-ն նահանջում է իր գլոբալ պարտավորություններից, Պեկինը միջամտել է՝ լրացնելու վերակազմակերպված և բազմաբևեռ աշխարհում առկա բացը։
Մոսկվան շնորհակալություն է հայտնում Թուրքիային ռուս-ուկրաինական բանակցությունների համար
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ Մոսկվան գնահատում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ Ուկրաինայի հետ բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու հարցում, միաժամանակ մեղադրելով Կիևին բանակցությունները դանդաղեցնելու համար։