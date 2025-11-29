ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱԿ-ի ղեկավարը դատապարտում է Գվինեա-Բիսաուի պետական հեղաշրջումը որպես «ժողովրդավարական սկզբունքների անընդունելի խախտում»
Թրամփը հայտարարում է ցամաքային գործողություն «թմրանյութերի թրաֆիքինգի» դեմ Վենեսուելայում
Հոնկոնգում հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 94-ի, փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են երրորդ օրը
Երմակ. Ուկրաինան տարածքներ չի զիջի, քանի դեռ Զելենսկին նախագահ է
Երմակը, ով Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու գլխավոր օգնականն է, ասաց, որ Ուկրաինայի նախագահը տարածքային զիջումների չի գնա։ Կիևը մերժում է Ռուսաստանի պահանջները և կասկածի տակ է դնում ԱՄՆ-ի տարածքային զիջումների առաջարկի նախագիծը։
Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն «մշտապես կդադարեցնի երրորդ աշխարհի երկրներից ներգաղթը»
ԱՄՆ նախագահը խոստանում է վերջ դնել «Բայդենի միլիոնավոր անօրինական մուտքերին»
Օրբանը Պուտինի հետ Մոսկվայում կքննարկի էներգետիկայի և Ուկրաինայի խաղաղության ջանքերը
Չնայած Եվրոպական Միության ջանքերին՝ նվազեցնելու ռուսական էներգիայից կախվածությունը և Արևմուտքի կողմից Օրբանի պատերազմի հարցում դիրքորոշման քննադատությանը, Բուդապեշտը շարունակում է պահպանել սերտ կապեր Մոսկվայի հետ։
Աջ ծայրահեղ նախարար Բեն Գվիրը «լիովին աջակցում է» անզեն պաղեստինցիների մահապատիժներին
Արևմտյան ափի Ջենին քաղաքում իսրայելցի զինվորները «սառնասրտորեն մահապատժի են ենթարկել» երկու պաղեստինցիների, ինչը Պաղեստինի ինքնավարությունը որակել է որպես «ռազմական հանցագործություն»։
Մոսկվան շնորհակալություն է հայտնում Թուրքիային ռուս-ուկրաինական բանակցությունների համար
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ Մոսկվան գնահատում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ Ուկրաինայի հետ բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու հարցում, միաժամանակ մեղադրելով Կիևին բանակցությունները դանդաղեցնելու համար։
Հեղափոխության ուժը. Էմբարգոյներից ծնված Թուրքիայի պաշտպանական հսկա «Aselsan» դառնում է 50 տարեկան
Թուրքական ընկերությունն այժմ աշխարհի լավագույններից մեկն է՝ մշակելով առաջադեմ պաշտպանական տեխնոլոգիաներ, որոնք արտահանվում են աշխարհի տարբեր երկրներ։
