Վադեֆուլ․ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի վաղեմի և հուսալի դաշնակից է և պետք է ներառվի ԵՄ նոր պաշտպանական ծրագրերում
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Վադեֆուլը խոստանում է Անկարայի հետ ավելի սերտ համագործակցություն՝ ասելով, որ ԵՄ-ի 173 միլիարդ դոլարի համատեղ պաշտպանական գնումների ծրագիրը պետք է ներառի ՆԱՏՕ-ի հիմնական գործընկերներին, ինչպիսիք են Թուրքիան և Մեծ Բրի
Մոսկվան շնորհակալություն է հայտնում Թուրքիային ռուս-ուկրաինական բանակցությունների համար
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ Մոսկվան գնահատում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ Ուկրաինայի հետ բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու հարցում, միաժամանակ մեղադրելով Կիևին բանակցությունները դանդաղեցնելու համար։
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Էրդողանի դիվանագիտության ձեռք բերած զինադադարը. ինչպես է Թուրքիան նպաստել Գազային
Անվստահության և ձախողված զինադադարների մեջ, Թուրքիայի որոշիչ մասնակցությունը բանակցություններին՝ ուժեղացված անձնական դիվանագիտությամբ և հետախուզական ճշգրտությամբ, անկայուն առաջարկությունը վերածեց գործող համաձայնագրի:
Նախագահ Էրդողանը Հռոմի պապի այցը Թուրքիա համարում է ընդհանուր հիմքերի ամրապնդման կարևոր քայլ
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության շրջանակներում մինչև կիրակի օրը գտնվում է Թուրքիայում և պատրաստվում է այցելել մի շարք քաղաքներ, այդ թվում՝ Ստամբուլ և Իզնիկ, որը նախկինում հայտնի էր որպես Նիկեա։