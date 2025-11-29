ԹՈՒՐՔԻԱ
ՄԱԿ-ի ղեկավարը դատապարտում է Գվինեա-Բիսաուի պետական հեղաշրջումը որպես «ժողովրդավարական սկզբունքների անընդունելի խախտում»
Ընկած Գվինեայի և Սենեգալի միջև, Գվինեա-Բիսաուն չորս պետական հեղաշրջում է ապրել իր անկախացումից ի վեր Պորտուգալիայից 1974 թվականին:
Վադեֆուլ․ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի վաղեմի և հուսալի դաշնակից է և պետք է ներառվի ԵՄ նոր պաշտպանական ծրագրերում
Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Վադեֆուլը խոստանում է Անկարայի հետ ավելի սերտ համագործակցություն՝ ասելով, որ ԵՄ-ի 173 միլիարդ դոլարի համատեղ պաշտպանական գնումների ծրագիրը պետք է ներառի ՆԱՏՕ-ի հիմնական գործընկերներին, ինչպիսիք են Թուրքիան և Մեծ Բրի
Մոսկվան շնորհակալություն է հայտնում Թուրքիային ռուս-ուկրաինական բանակցությունների համար
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարեց, որ Մոսկվան գնահատում է Թուրքիայի նախաձեռնությունը՝ Ուկրաինայի հետ բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու հարցում, միաժամանակ մեղադրելով Կիևին բանակցությունները դանդաղեցնելու համար։
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
opinion
Նախագահ Էրդողանը Հռոմի պապի այցը Թուրքիա համարում է ընդհանուր հիմքերի ամրապնդման կարևոր քայլ
Հռոմի պապ Լևոն XIV-ը իր առաջին արտասահմանյան ուղևորության շրջանակներում մինչև կիրակի օրը գտնվում է Թուրքիայում և պատրաստվում է այցելել մի շարք քաղաքներ, այդ թվում՝ Ստամբուլ և Իզնիկ, որը նախկինում հայտնի էր որպես Նիկեա։
ԱՄՆ բարձրաստիճան դիվանագետը կայցելի Թուրքիա՝ Նիկեայի ժողովի տարեդարձին
Մայքլ Ռիգասը կմասնակցի Նիկեայի Առաջին ժողովի տոնակատարություններին, որը տեղի է ունեցել 1700 տարի առաջ, բանակցություններ կվարի Ստամբուլում, ապա կմեկնի Իրաք և Երուսաղեմ։
Թուրքիայի ՊՆ․ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պետք է հաստատվի հրադադար
Թուրքիայի ՊՆ-ը հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ միջազգային անվտանգության ուժերում Թուրքիայի ներդրման վերաբերյալ որևէ քննարկում չի կարող տեղի ունենալ առանց Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև հրադադարի։
