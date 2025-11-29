ՍՊՈՐՏ
Պաղեստինը հաղթեց Լիբիային և որակավորվեց Արաբական գավաթի խաղարկության համար
Լիբիայի հետ 0-0 խաղից հետո Պաղեստինը 11 մետրանոց հարվածաշարով հաղթեց 4-3 հաշվով։
Հնդկաստանը պատմականորեն առաջին անգամ հաղթեց կույր կանանց T20 աշխարհի գավաթը
Հնդկաստանը հաղթեց Նեպալին և նվաճեց կույր կանանց T20 աշխարհի առաջին գավաթը, ինչը կարևոր նվաճում էր ներառականության, ներկայացուցչության և կանանց կույր կրիկետի համաշխարհային զարգացման համար։
Վատագույն մրցաշրջանը. Համիլթոնը հուսահատված է
Համիլթոնը իտալական թիմի կազմում դեռևս չի բարձրացել պատվո պատվանդանին 22 մրցավազքում, իսկ մարտ ամսին Շանհայում տարած սպրինտում տարած հաղթանակը մրցաշրջանի միակ իրական լուսավոր կետն էր։
OPINION
opinion
Լուսանկարներում՝ Պաղեստին-Բասկերի երկիր խաղը վերածվեց պաղեստինցիներին աջակցելու հզոր ցուցադրության
Բիլբաոյի «Սան Մամես» մարզադաշտում կայացած խաղի ժամանակ երկրպագուները ծածանել են պաղեստինյան դրոշներ և վանկարկել պաղեստինամետ վանկարկումներ։
Թուրքիան Իսպանիայի դեմ 2-2 ոչ-ոքիից հետո դուրս եկավ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության փլեյ-օֆֆ փուլ
Թուրքայի հավաքականի գոլերը Իսպանիայի բաց թողած առաջին երկու գոլերն էին որակավորման փուլում, իսկ խաղը նշանավորեց Իսպանիայի առաջին ոչ-ոքին։
Թրամփ. ՖԻՖԱ-ի խաղերը կարող են տեղափոխվել այլուր, եթե անվտանգությունը չապահովվի
Թրամփը շեշտեց, որ Կալիֆոռնիան այս տարի բախվել է հատկապես խոշոր անտառային հրդեհների՝ ասելով, որ նահանգապետերն ու քաղաքապետերը «պետք է զգույշ լինեն իրենց վարքագծի հետ»։
