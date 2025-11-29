OPINION
Իռլանդիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան դիմելու է ՈՒԵՖԱ-ին՝ Իսրայելին զրկելու եվրոպական մրցաշարերից
Դուբլինում գործող «Բոհեմիանս» ակումբը, որը ներկայացրել է բանաձևը, նշում է, որ ՈՒԵՖԱ-ի երկու դրույթներ են խախտվել՝ ակումբները կազմակերպելով օկուպացված Արևմտյան ափի անօրինական բնակավայրերում և չկիրառելով ռասիզմի դեմ քաղաքականություն։
