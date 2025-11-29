ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Սիրիան դատապարտում է Դամասկոսի շրջակայքում Իսրայելի կողմից կազմակերպված սպանդը որպես «հանցավոր հարձակում»
Արտգործնախարարությունը մեղադրում է Իսրայելին «լիարժեք պատերազմական հանցագործություն» կատարելու մեջ, քանի որ բանակի ստորաբաժանումը մտել է Բեյթ Ջինն և բախվել է բնակիչների հետ, ինչի արդյունքում եղել են զոհեր:
Սիրիան դատապարտում է Դամասկոսի շրջակայքում Իսրայելի կողմից կազմակերպված սպանդը որպես «հանցավոր հարձակում»
Հայաստանը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը ներկայումս օրակարգում չէ, և որ ինքը նախընտրում
Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը հայտարարեց, որ իրենք վարում են հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, և որ Երևանը կխուսափի դաշինքի գործունեությանը ակտիվ մասնակցությունից, բայց կաջակցի համաձայնեցված որոշումներին։
Հայաստանը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը ներկայումս օրակարգում չէ, և որ ինքը նախընտրում
Իրանը հայտարարում է, որ ուրանի հարստացումը դադարեցվել է՝ միջուկային կայանների վրա հարձակումների հետևանքով
Արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին ասում է, որ բոլոր հաստատությունները այժմ անգործ են և գտնվում են ԱԷՄԳ-ի վերահսկողության ներքո՝ ԱՄՆ-Իսրայելի հարձակումներից հետո հունիսին:
Իրանը հայտարարում է, որ ուրանի հարստացումը դադարեցվել է՝ միջուկային կայանների վրա հարձակումների հետևանքով
OPINION
opinion
Իրանի նախագահը զգուշացնում է, որ Թեհրանը կարող է տարհանվել, եթե շուտով անձրև չգա
Մասուդ Պեզեշկյանը հայտարարում է, որ Թեհրանի ջրամբարները գտնվում են վերջին մեկ դարի ամենացածր մակարդակում, և զգուշացնում է, որ անձրևների բացակայության դեպքում ջրի սահմանափակումներ և նույնիսկ տարհանում կարող են անխուսափելի լինել:
Իրանի նախագահը զգուշացնում է, որ Թեհրանը կարող է տարհանվել, եթե շուտով անձրև չգա
ՄԻԱՏՈՄ. Իրանը պետք է «լուրջ բարելավի» միջուկային համագործակցությունը
Գրոսսին ասում է, որ ԱԷՄԱ-ն Իրանում կատարել է մի քանի ստուգումներ հունիսից ի վեր, սակայն մերժվել է մուտք գործել կարևոր վայրեր՝ Ֆորդով, Նաթանց և Իսֆահան, որոնք ԱՄՆ-ի կողմից ռմբակոծվել են:
ՄԻԱՏՈՄ. Իրանը պետք է «լուրջ բարելավի» միջուկային համագործակցությունը
Իրանը հերքում է Թրամփի մեղադրանքները՝ ԱՄՆ-ին անվանելով «ահաբեկչության ամենամեծ աջակիցը»
Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի կողմից հաճախակի կրկնվող մեղադրանքները չեն կարող արդարացնել խաղաղ բնակիչների և միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումները, որոնք Իսրայելի և Վաշինգտոնի «համատեղ հանցագործություններ» են։
Իրանը հերքում է Թրամփի մեղադրանքները՝ ԱՄՆ-ին անվանելով «ահաբեկչության ամենամեծ աջակիցը»