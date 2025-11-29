Սիրիան դատապարտում է Դամասկոսի շրջակայքում Իսրայելի կողմից կազմակերպված սպանդը որպես «հանցավոր հարձակում»
Արտգործնախարարությունը մեղադրում է Իսրայելին «լիարժեք պատերազմական հանցագործություն» կատարելու մեջ, քանի որ բանակի ստորաբաժանումը մտել է Բեյթ Ջինն և բախվել է բնակիչների հետ, ինչի արդյունքում եղել են զոհեր:
Հայաստանը հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցը ներկայումս օրակարգում չէ, և որ ինքը նախընտրում
Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը հայտարարեց, որ իրենք վարում են հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, և որ Երևանը կխուսափի դաշինքի գործունեությանը ակտիվ մասնակցությունից, բայց կաջակցի համաձայնեցված որոշումներին։
Իրանը չի մասնակցի Եգիպտոսում կայանալիք Գազայի գագաթնաժողովին. ԱԳՆ
Նախարարը, այնուամենայնիվ, ասաց, որ Թեհրանը աջակցել է ցանկացած նախաձեռնության «Իսրայելի ցեղասպանությունը Գազայում դադարեցնելու» և պաղեստինցիների ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու համար:
Իրանի նախագահը զգուշացնում է, որ Թեհրանը կարող է տարհանվել, եթե շուտով անձրև չգա
Մասուդ Պեզեշկյանը հայտարարում է, որ Թեհրանի ջրամբարները գտնվում են վերջին մեկ դարի ամենացածր մակարդակում, և զգուշացնում է, որ անձրևների բացակայության դեպքում ջրի սահմանափակումներ և նույնիսկ տարհանում կարող են անխուսափելի լինել: