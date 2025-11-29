ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԹՈՒՐՔԻԱ
ՄՇԱԿՈՒՅԹ
ՀՈԴՎԱԾ
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
Թրամփը մեջբերում է պակասորդը իսկ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր տնտեսությունը և գազի արտադրությունը
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Նովակը հայտարարել է, որ վառելիքի շուկաները հավասարակշռված են՝ չնայած ԱՄՆ-ի մտահոգություններին պակասորդի վերաբերյալ:
Թրամփը մեջբերում է պակասորդը իսկ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր տնտեսությունը և գազի արտադրությունը
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Նովակը հայտարարել է, որ վառելիքի շուկաները հավասարակշռված են՝ չնայած ԱՄՆ-ի մտահոգություններին պակասորդի վերաբերյալ:
1x
00:00
00:00