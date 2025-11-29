ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԳԱԶԱՅՈՒՄ

Պատերազմ Գազայում

Իսրայելը սկսել է լայնածավալ հարձակում Արևմտյան Ափի գրավված տարածքների վրա` թիրախավորելով քաղաքացիական շրջաններ
Ուղղաթիռները կրակում են Պաղեստինի բնակելի շրջաններում, քանի որ իսրայելական ուժերը իրականացնում են ներխուժումներ, ավերում են ճանապարհները և վերածում են տները ռազմական դիրքերի Թուբասում:
ՄԱԿ-ի փորձագետները զգուշացնում են, որ Իսրայելի շարունակվող խախտումները թուլացնում են Գազայի փխրուն զինադադարը
Ըստ զեկույցների, հրադադարի մի քանի հարյուր խախտումների և մեծացող քաղաքացիական կորուստների մասին, ՄԱԿ-ի զեկուցողները կոչ են անում աշխարհին միջամտել, վերականգնել մարդասիրական օգնությունը և պատասխանատվության ենթարկել Իսրայելին:
Համաձայն նոր զեկույցի, Իսրայելը սպանել է 100,000-ից ավելի պաղեստինցիների Գազայի ցեղասպանության ընթացքում
Ըստ հետազոտողների միջին գնահատականի, ցեղասպանության ընթացքում սպանվել է 112,069 պաղեստինցի, որը զգալիորեն ավելի բարձր է, քան Գազայի իշխանությունների պաշտոնական թվերը:
Իսրայելի բանակի հրամանատարը պաշտոնանկ է արել բարձրաստիճան սպաներին հոկտեմբերի 7-ի ձախողման պատճառով
Մի քանի իսրայելական հրամանատարներ արդեն հրաժարական են տվել՝ ներառյալ այն ժամանակվա գլխավոր շտաբի պետ Հերցի Հալևին:
Իսրայելը Գազայի հատվածում ինտենսիվ հրետակոծության է ենթարկել բնակելի շենքերը
Ականատեսները պատմում են, որ իսրայելական ուժերը ոչնչացրել են բնակելի շենքեր և կառույցներ՝ ավիահարվածներ հասցնելով և պայթեցնելով արգելափակված մեքենաները։
Իսրայելը հայտարարեց Արևմտյան ափին գտնվող պատմական վայրի անօրինական բռնագրավման որոշման մասին
Փաստաթղթերը բացահայտում են, որ Իսրայելի Քաղաքացիական Վարչությունը պլանավորում է բռնագրավել Սեբաստիա հնագիտական կարևոր հուշարձանի մեծ մասը, որը գտնվում է գրավյալ տարածքում:
