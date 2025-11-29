ՄԱԿ-ի փորձագետները զգուշացնում են, որ Իսրայելի շարունակվող խախտումները թուլացնում են Գազայի փխրուն զինադադարը
Ըստ զեկույցների, հրադադարի մի քանի հարյուր խախտումների և մեծացող քաղաքացիական կորուստների մասին, ՄԱԿ-ի զեկուցողները կոչ են անում աշխարհին միջամտել, վերականգնել մարդասիրական օգնությունը և պատասխանատվության ենթարկել Իսրայելին:
Օրինագիծը, որը արգելում է UNRWA-ին ստանալ ջուր և էլեկտրականություն, անցել է Իսրայելի Կնեսեթի առաջին ընթերցումը
Նախագիծը ընդունվել է Իսրայելի Կնեսեթում՝ 28 կողմ և 8 դեմ ձայներով: