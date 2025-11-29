Կանոնների հիման վրա առևտրի դարաշրջանը «անցել է». Կանադայի Կարնի ասում է, քանի որ նա հանդիպում է Չինաստանի Սի Ծինփինի հետ՝ վերականգնելու կապերը
Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին ասում է, որ հին համաշխարհային առևտրային աշխարհը վերացել է և նախազգուշացնում է պատմության ամենաշոշափելի տնտեսական փոփոխություններից մեկի մասին՝ նախքան հանդիպումը չինական առաջնորդ Սի Ծինփինի հետ:
OPINION
Չինաստանը և ԱՄՆ-ն Իսպանիայում անցկացրել են մաքսատուրքերի շուրջ բանակցությունների նոր փուլ
Չինաստանի փոխվարչապետ Հե Լիֆենգը և ԱՄՆ ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը գլխավորում են իրենց պատվիրակությունները կարևորագույն բանակցություններում։
Համաձայն ՀՏԿ-ի զեկույցի՝ ՏՏ-ն կարող է մինչև 2040 թվականը ավելացնել համաշխարհային առևտուրը մոտ 40 տոկոսով
Արհեստական բանականությունը պատրաստվում է վերափոխել համաշխարհային առևտուրը և ավելացնել ՀՆԱ-ն, սակայն առանց ներառական քաղաքականության, տնտեսական անհավասարությունները կարող են խորանալ, զգուշացնում է Համաշխարհային առևտրի կազմակերպությունը: