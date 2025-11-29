ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Fitch-ը բարձրացրել է թուրքական բանկերի վարկանիշները
Գործակալությունը վկայում է, որ բանկային վարկանիշի վերջին բարձրացումները պայմանավորված են գործառնական պայմանների բարելավմամբ և կառավարության ավելի ուժեղ աջակցությամբ:
Fitch-ը բարձրացրել է թուրքական բանկերի վարկանիշները
Կանոնների հիման վրա առևտրի դարաշրջանը «անցել է». Կանադայի Կարնի ասում է, քանի որ նա հանդիպում է Չինաստանի Սի Ծինփինի հետ՝ վերականգնելու կապերը
Կանադայի վարչապետ Մարկ Կարնին ասում է, որ հին համաշխարհային առևտրային աշխարհը վերացել է և նախազգուշացնում է պատմության ամենաշոշափելի տնտեսական փոփոխություններից մեկի մասին՝ նախքան հանդիպումը չինական առաջնորդ Սի Ծինփինի հետ:
Կանոնների հիման վրա առևտրի դարաշրջանը «անցել է». Կանադայի Կարնի ասում է, քանի որ նա հանդիպում է Չինաստանի Սի Ծինփինի հետ՝ վերականգնելու կապերը
Գերմանիայի արտգործնախարարի Թուրքիա այցի ընթացքում կքննարկվեն առևտրի և անվտանգության հարցերը
Թուրքիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Հաքան Ֆիդանի և Վադեֆուլի միջև բարձր մակարդակի բանակցությունները կկենտրոնանան Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև առևտրի, էներգետիկայի և պաշտպանության հարցերի վրա։
Գերմանիայի արտգործնախարարի Թուրքիա այցի ընթացքում կքննարկվեն առևտրի և անվտանգության հարցերը
OPINION
opinion
Թրամփը մեջբերում է պակասորդը իսկ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր տնտեսությունը և գազի արտադրությունը
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Նովակը հայտարարել է, որ վառելիքի շուկաները հավասարակշռված են՝ չնայած ԱՄՆ-ի մտահոգություններին պակասորդի վերաբերյալ:
Թրամփը մեջբերում է պակասորդը իսկ Ռուսաստանը պաշտպանում է իր տնտեսությունը և գազի արտադրությունը
Իլոն Մասկը կիսով չափ ճանապարհ է անցել դեպի աշխարհի առաջին տրիլիոն դոլարանոց մարդը. զեկույց
Tesla-ի և SpaceX-ի գործադիր տնօրեն Իլոն Մասկը կարճ ժամանակով դարձավ առաջին մարդը, որի զուտ կարողությունը հասավ 500 միլիարդ դոլարի։
Իլոն Մասկը կիսով չափ ճանապարհ է անցել դեպի աշխարհի առաջին տրիլիոն դոլարանոց մարդը. զեկույց
Համաձայն ՀՏԿ-ի զեկույցի՝ ՏՏ-ն կարող է մինչև 2040 թվականը ավելացնել համաշխարհային առևտուրը մոտ 40 տոկոսով
Արհեստական բանականությունը պատրաստվում է վերափոխել համաշխարհային առևտուրը և ավելացնել ՀՆԱ-ն, սակայն առանց ներառական քաղաքականության, տնտեսական անհավասարությունները կարող են խորանալ, զգուշացնում է Համաշխարհային առևտրի կազմակերպությունը:
Համաձայն ՀՏԿ-ի զեկույցի՝ ՏՏ-ն կարող է մինչև 2040 թվականը ավելացնել համաշխարհային առևտուրը մոտ 40 տոկոսով