Ստամբուլ. Կորստի, կարոտի և անսասան սեր Ջենգելքոյում
Ջենգելքոյը վերապրեց թուրքական պատմության փոթորկալից տարիները, կորցրեց սիրելի հարևաններին, փոխարենը գրկեց բոլորին։ Մարդիկ շարունակում են մարմնավորել խաղաղության և միասնության դարավոր ոգին։
Հեղափոխության ուժը. Էմբարգոյներից ծնված Թուրքիայի պաշտպանական հսկա «Aselsan» դառնում է 50 տարեկան
Թուրքական ընկերությունն այժմ աշխարհի լավագույններից մեկն է՝ մշակելով առաջադեմ պաշտպանական տեխնոլոգիաներ, որոնք արտահանվում են աշխարհի տարբեր երկրներ։
Թրամփ-Մամդանի․ Մամդանին գովեստի խոսքեր ստացավ ԱՄՆ առաջնորդից՝ խուսափելով սպասվող քննադատությունից
Հակառակ բուռն քննարկման սպասումներին, Նյու Յորքի ընտրված քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև Սպիտակ տանը բանակցությունները ընթանում են բարեկամական մթնոլորտում, ընդ որում՝ Թրամփը գովեստի խոսքեր է ասում։
Լուսանկարներում՝ Պաղեստին-Բասկերի երկիր խաղը վերածվեց պաղեստինցիներին աջակցելու հզոր ցուցադրության
Բիլբաոյի «Սան Մամես» մարզադաշտում կայացած խաղի ժամանակ երկրպագուները ծածանել են պաղեստինյան դրոշներ և վանկարկել պաղեստինամետ վանկարկումներ։
ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենամեծ ավիակիրը տեղափոխվել է Վենեսուելայի մոտակա ջրեր։ Ի՞նչ է դա նշանակում
Վաշինգտոնը ուժեղացրել է իր ռազմական ներկայությունը հարավամերիկյան երկրի մոտակայքում՝ իր ամենաժամանակակից ավիակիր USS Gerald R. Ford-ի ժամանմամբ։ TRT World-ը արտաքին քաղաքականության վերլուծաբաններին հարցնում է, թե ինչ է ԱՄՆ-ն մտադիր անել հաջորդը։
