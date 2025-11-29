Թրամփ-Մամդանի․ Մամդանին գովեստի խոսքեր ստացավ ԱՄՆ առաջնորդից՝ խուսափելով սպասվող քննադատությունից
Հակառակ բուռն քննարկման սպասումներին, Նյու Յորքի ընտրված քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև Սպիտակ տանը բանակցությունները ընթանում են բարեկամական մթնոլորտում, ընդ որում՝ Թրամփը գովեստի խոսքեր է ասում։
ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենամեծ ավիակիրը տեղափոխվել է Վենեսուելայի մոտակա ջրեր։ Ի՞նչ է դա նշանակում
Վաշինգտոնը ուժեղացրել է իր ռազմական ներկայությունը հարավամերիկյան երկրի մոտակայքում՝ իր ամենաժամանակակից ավիակիր USS Gerald R. Ford-ի ժամանմամբ։ TRT World-ը արտաքին քաղաքականության վերլուծաբաններին հարցնում է, թե ինչ է ԱՄՆ-ն մտադիր անել հաջորդը։